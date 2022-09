Totti si pente, ma ora è tardi Ilary cambia look e lo ignora

Contropiede vincente, ma gli è mancato il gol. Perché l’intervista di Francesco Totti, ormai quasi due settimane fa al Corriere della Sera, ha aperto ulteriori voragini con Ilary Blasi e messo in ulteriore discussione gli accordi per la separazione consensuale tra i due.

Impossibile pensare che l’ex capitano della Roma abbia fatto tutto da solo, contattando il maggiore quotidiano italiano e concordando la chiacchierata con Aldo Cazzullo. Sicuramente ne avrà parlato prima con i suoi legali per stabilire almeno gli argomenti. Poi però ha calcato la mano soprattutto su certi aspetti, dai tradimenti sentimentali a quelli monetari, come i Rolex che secondo lui la moglie avrebbe portato via illegalmente.

Un fiume in piena che non facilita certo le pratiche e per questo, almeno secondo il settimanale Oggi sarebbe pentito. Nei giorni successivi l’ex capitano della Roma avrebbe capito meglio il peso delle sue parole, l’eco mediatica che hanno provocato e ora starebbe cercando di stabilire un nuovo contatto. Probabilmente teme di più che a rimetterci siano i tre figli, travolti da questo clamore e sta cercando una via alternativa.

Non ha però cambiato idea sulla nuova vita accanto a Noemi Bocchi, la donna che lo ha aiutato a superare la profonda crisi con la moglie. Quindi continua a frequentarla in attesa di poter uscire con lei alla luce del sole senza ulteriori problemi legati alla separazione.

In più è pronto a scendere di nuovo in campo. Non con la Roma che per lui è soltanto un bel ricordo, ma con la maglia della sua nuova squadra, la Totti Sporting Club che partecipa anche quest’anno alla Lega di Calcio a 8. Il campionato inizierà il 3 ottobre ma una settimana prima, il 26 settembre, è in programma la Supercoppa tra la Roma campione d’Italia e proprio la squadra del Pupone.

E Ilary? Anche lei prova a far vedere che non ha accusato l’ennesimo colpo. Gira per il centro di Roma, va a cena con le amiche, ha mostrato a tutti il suo nuovo look su Instagram. nessuna intervista in vista anche se l’impressione è che quella con Silvia Toffanin sia solo congelata.