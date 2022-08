Totti si “nasconde”, Ilary no: la strana estate dei due ex

In fondo se lo dovevano pure aspettare. Perché da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, è stato un susseguirsi indiscrezioni, con la loro vita privata che è diventata ancora più pubblica di prima. L’ex coppia però ha deciso di tenere un atteggiamento diverso. Totti non ha postato nessun selfie, nemmeno delle sue uscite per giocare a padel e sta facendo lo stesso anche adesso che è con i figli a Sabaudia. Ilary invece, quasi per ribadire a tutti che sta affrontando la situazione con forza e orgoglio, non si è risparmiata. Foto al mare da sola e con i figli, al di là di quello che hanno pubblicato le riviste di settore.

Due atteggiamenti diversi, ma una decisione comune. Perché esiste un limite a tutto e se non possono impedire ai paparazzi di fare il loro mestiere, almeno possono evitare di offrite spunti succosi. Ognuno sta facendo la sua vita, con chi sono problemi esclusivamente loro e il pubblico lo deve accettare.

Ecco perché, come spiega “Il Messaggero”, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero fatto un patto. Non si faranno vedere in pubblico insieme almeno fino a quando la separazione non sarà ufficiale, con le carte firmate davanti ai rispettivi avvocati. Questo non significa ignorarsi, ma solo fare la massima attenzione. E negli ultimi giorni la donna è stata avvistata su uno yacht al largo del Circeo, a due passi dal suo nuovo compagno.

E Ilary Blasi? Dopo Sabaudia aveva fatto perdere le sue tracce, ma ora la ritroviamo, sempre apparentemente rilassata e sorridente, in Alto Adige. Le ultime immagini postate su Instagram sono dal Lago di Braies, una vera perla al centro delle Dolomiti, vicino a Dobbiaco. Se i panorami vi sembrano conosciuti, è vero: era la locazione delle prime stagioni di “Un passo dal cielo”, la fiction Rai con Terence Hill.

Ilary è in splendida forma e questo si nota. Così però come si nota che i suoi non sono selfies e quindi molti si stanno chiedendo chi abbia scattato quelle foto. Un mistero che resterà tale, a meno che non lo sveli lei.