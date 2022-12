Totti-Noemi, parla l’ex di lei: «Sa come ottenere le cose»

Dubai chiama, Sankt Moritz risponde e Roma raccoglie. Perché c’è un filo rosso che unisce le località Vip e la Capitale, quello legato alle nuove vite di Francesco Totti e Ilary Blasi. Aveva cominciato lui, in vacanza di lavoro con Noemi Bocchi tra spiagge e deserti arabi. Ha risposto lei, scegliendo all’opposto le nevi svizzere. Ma tanto alla fine sono tornati tutti a casa e la distanza non sarà siderale. Le vacanze svizzere della conduttrice Mediaset sono state documentate con dovizia di immagini e particolari da “Chi”. Con lei c’era anche Bastian Muller, perché adesso conosciamo le sue generalità complete, imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori e suo nuovo amore. In una foto Ilary si accoccola sulla sua spalla dopo una sciata ed è la certificazione che con lui si sente al sicuro. Con loro pure Michelle Hunziker, che era in vacanza insieme alle figlie (e con la Blasi c’era Isabel) e ha fatto da testimone alla nuova storia.

Però sulla rivista ci sono pure Totti e Bocchi, tanto per cambiare a cena fuori e così viene da chiedersi se nella loro nuova casa ci sia anche una cucina e a cosa serva. Ovviamente non mancavano i paparazzi fuori dal locale, così come non è mancato il bacio a favore di obiettivo. Perché l’impressione è che Francesco e Ilary stiano usando a loro uso e consumo i media, fingendo sorprese quando invece conoscono bene come funziona.

Cosa manca a questo quadretto idilliaco? L’intervista all’ex marito della Bocchi, che sforna ancora “Chi”. C’è un processo in tribunale a carico dell’uomo, che intanto però si è sfogato: «Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, pur di ottenere i propri scopi . Potevano fare quello che volevano senza mettere a rischio di esposizione i figli, perché neanche loro sanno come andrà a finire la loro storia». E ha lanciato un messaggio: «Io penso che, comunque vada, rimarrà sempre l’ex moglie di Mario Caucci e la compagna o ex compagna di Francesco Totti».