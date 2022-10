Totti fa festa con Noemi e i figli, la vendetta di Ilary è via social

Non possiamo chiamarlo selfie personale ma tutto sommato gli somiglia molto. Perché nessuno aveva dubbi sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che però fino a oggi erano stati molto attenti a non farsi riprendere insieme e ad evitare i paparazzi.

Ora però il settimanale “Diva e Donna” spara in copertina la prima fotografia dei due belli sorridenti al tavolo di un ristorante. Non uno scatto rubato perché sanno benissimo di essere nel mirino della macchina fotografica e non si nascondono, come farebbe una normale coppia. E il settimanale “Chi” ne pubblica altri, sempre della stessa serata di festa.

Non sono però tanto le foto a fare notizia quanto il locale nel quale sono state scattate. I due infatti erano al ristorante L’Isola del Pescatore di Santa Severa, sul litorale romano. Lo stesso posto in cui poco più di 17 anni fa l’ex capitano della Roma aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo, quindi con un altissimo valore simbolico. L’ha scelto Noemi per la festa del 46esimo compleanno di Totti un evento al quale sarebbero stati presenti anche i figli dell’ex calciatore e di Ilary. E secondo “Il Messaggero” durante la serata lui avrebbe baciato la nuova compagna davanti a Christian e Chanel.

Quelle immagini ora sono di pubblico dominio e le ha viste anche Ilary Blasi che ha deciso di reagire in modo particolare. Proprio in queste ore infatti la conduttrice ha scelto di condividere un video su Instagram mentre gira per le strade di Roma. Nulla di speciale se non fosse che si ferma di fronte ad un’oreficeria in cui vendono Rolex, gli stessi orologi che il marito l’ha accusata di aver portato via di nascosto dalla banca. Ilary fa l’occhiolino, un gesto con la mano e sorride, taggando l’attrice Francesca Manzini che la imita a “Striscia la Notizia”, ma soprattutto taggando Totti.

Una telenovela infinita insomma, che stanno esponendo al pubblico anche se per ora lei ha scelto la via del silenzio.

A parlare saranno soprattutto gli avvocati alla ricerca di un accordo che al momento appare molto lontano. L’ex calciatore però ha deciso che la sua nuova vita può cominciare e lo sta facendo.