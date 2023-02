Totti-Ilary provano a ricucire: «Merito del paciere Bastian»

In sei mesi è successo di tutto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma molto deve ancora accadere. Compreso il fatto che firmino una tregua e quindi arrivino a una separazione consensuale, senza ulteriori litigi. Secondo i ben informati ci sarebbe anche un paciere d’eccezione. Perché il merito di questo cambiamento sarebbe tutto di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha fatto innamorare di nuovo la conduttrice romana. Così i rapporti tra Ilary e Francesco Totti sono tornati civili, anche se ricomporre è impossibile. Ma questo peserà molto sulle prossime decisioni, perché sono attesi da alcuni appuntamenti in tribunale che cambieranno la storia. Prima l’udienza per il possesso dei Rolex, gli orologi preziosi che Ilary Blasi avrebbe sottratto a Francesco Totti. Lei sostiene che siano regali, lui li rivuole indietro. Ma questa è solo una parte perché il primo vero appuntamento in aula per la separazione è fissato per il 14 marzo. E se fino a qualche giorno fa sembrava impossibile che trovassero un accordo, ora quel traguardo appare molto probabile anche alla luce del grande lavoro che stanno facendo i rispettivi avvocati. La Blasi ha deciso di voltare pagina, godersi la sua nuova storia e non avere più problemi da affrontare in un’aula. Così potrebbe finalmente anche distrarre l’attenzione mediatica da se stessa e concentrarsi sulla sua vita sentimentale. Ma soprattutto non ci sarebbero panni sporchi da discutere in tribunale mettendo in piazza 20 anni di vita. Un cambio di passo che ha scatenato le voci più disparate, compresa quella di una clamorosa riconciliazione totale tra i due ex coniugi, con l’ex romanista pronto per rimettersi con la moglie. Non è vero, come dimostrano anche le recenti immagini di “Chi” che ha immortalato i due mentre, insieme, andavano a prendere i figli a scuola. Negli scatti la coppia viene immortalata prima mentre va a pranzo con la figlia di Noemi Bocchi, la più grande che ha 11 anni. E poi da Isabel, la figlia più piccola nata dalla relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Poi tutti sono tornati insieme in auto verso casa, il nuovo attico romano dove vivono.