Totti-Ilary: «Ma quale crisi… Solo accanimento mediatico»

Ilary Blasi ha le spalle larghe, ma quello che è successo nelle ultime settimane ha messo a dura prova anche lei. E adesso che può prendersi un po’ di rivincite non si tira indietro. Ospite di Silvia Toffanin anche per lanciare la nuova stagione dell’Isola dei Famosi (la prima puntata è andata in onda ieri sera), la conduttrice ne ha approfittato per chiarire tutto anche se per lei è chiaro da sempre. Con Francesco Totti nessuna crisi, con Luca Marinelli (l’attore romano che secondo alcune fonti avrebbe frequentato) nessun rapporto. Così come il marito non ha rapporti con Noemi, la donna romana sua presunta amante.

Ilary parla di accanimento mediatico e ribadisce che gli unici ai quali devono semmai spiegazioni sono i tre figli. Se qualcuno avesse in mano la pistola fumante, le prove di tradimento anche solo da parte di uno dei due, a quest’ora sarebbe successo. E invece non è accaduto perché non esiste nulla. A far arrabbiare la Blasi però è stato il fatto che anche la stampa sulla carta più seria, i grandi quotidiani, abbiano tirato in ballo questa storia senza verificare nulla: «Ogni tot di anni, sempre nella stessa modalità, sono uscite simili illazioni. Trovo vergognoso che quotidiani nazionali abbiano dato la notizia come certa. Hanno fatto una figura di me**a. Scusate l’espressione, ma così è».

Conferma che Francesco conosce Noemi, lei una volta gli ha chiesto una foto insieme al circolo sportivo e basta. Come dovrebbe bastare che abbiano smentito tutto e nessuno dovrebbe mettere in dubbio il loro amore, che non c’entra con i presunti legami economici: «Dopo è uscita la questione del patrimonio, tirando in mezzo le mie sorelle che sono persone semplici. Abbiamo letto che non ci saremmo separati per il patrimonio. Si sono separati Trump, Bezos… Noi, rispetto a loro, abbiamo due spicci». E alla fine una considerazione quasi rassegnata: «Come ne usciamo come coppia da questa tempesta? Aspettiamo la prossima». Infine: «Sono 20 anni che sto con mio marito – ha concluso -. L’unica crisi che ricordo è quando lui smetteva di giocare. Ma era una crisi sua, un po’ si ripercuoteva sulla coppia, ma era normale».