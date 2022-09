Totti-Ilary, la verità del Pupone: «Non mi sarei mai allontanato»

Qualcuno sperava che il tempo aiutasse a trovare una riconciliazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti o almeno un accordo non traumatico. In realtà queste settimane sono servite soltanto per riallineare le parti in attesa della battaglia legale pronta a scatenarsi negli studi e forse nelle aule da settembre.

Ora in campo sta per scendere anche una star del diritto di famiglia. Perché, come ha anticipato “Novella 2000”, Francesco Totti avrebbe assunto anche Annamaria Bernardini de Pace (ex suocera di Raoul Bova) che affiancherà il suo avvocato di fiducia, Antonio Conte. Dall’altra parte invece ci sarà Alessandro Simeone, che per anni è stato il braccio destro proprio della Bernardini De Pace.

Come anticipa “Chi”, i legali dell’ex capitano romanista la scorsa settimana hanno avanzato una prima proposta per trovare un accordo senza scatenare una battaglia legale. La villa all’Eur rimarrebbe ai figli e i genitori andranno a vivere lì a settimane o giorni alterni per la loro cura. Inoltre entrambi si impegnerebbero a bloccare qualsiasi fuga di notizie sulla loro vita privata per salvaguardare la serenità dei figli. L’offerta è arrivata sul tavolo del legale Alessandro Simeone, ma per ora nessuna risposta.

Una prima risposta intanto è arrivata da Totti. O meglio, lui non parla perché ha decisi di rispettare il silenzio esattamente come la moglie almeno fino a quando non ci sarà un accordo definitivo. Intanto però c’è chi parla per lui. Come l’amico Alex Nuccetelli, noto pr romano ed ex marito di Antonella Mosetti, che avrebbe ricevuto un vocale dall’ex capitano della Roma: «Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie. Ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato. Questo è scontato», avrebbe detto.

Parole vere o verosimili, non sappiamo quanto dettate dal clima di sfida di queste ultime settimane. Ma tanto, molto presto ci sarà un confronto che al momento non è ancora scontro aperto.