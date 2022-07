Totti-Ilary, era davvero finita: la separazione è a un passo

Da Ilary a Noemi il passo è breve e soprattutto ufficiale. Cinque mesi fa “Dagospia” aveva parlato apertamente di separazione di fatto, ma Francesco Totti e Ilary Blasi avevano tenuto duro. Ora non è più possibile, anche perché “Chi” è pronto a spiattellare tutto. Un attacco frontale in piena regola, con “Dagospia” che nel primo pomeriggio di ieri ha rilanciato l’argomento anticipando un comunicato congiunto della coppia, come usa fare oggi tra i Vip che non vogliono essere scocciati sul loro privato, alimentando il giallo.

A stretto giro è arrivata anche l’anteprima del servizio che il settimanale diretto da Alfonso Signorini dedicherà domani alla vicenda. Immagini esclusive che ricostruiscono il sabato dell’ex capitano giallorosso a casa delle sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi (la stessa di cinque mesi fa). Totti sarebbe stato a casa di Noemi dalle 20.30 fino alle 2.30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart.

Lui ha lasciato la propria auto in un parcheggio, per non dare nell’occhio. E poi, sempre insieme con l’amico è tornato a riprendere la propria vettura a notte fonda. Ma c’è di più nel racconto. Tutto sarebbe partito quando Francesco ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Una presunta relazione con un uomo più giovane per il quale la Blasi avrebbe perso la testa e che avrebbe frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei Famosi”.

A febbraio Totti aveva smentito la crisi, anche se la rottura era già in atto, per proteggere i figli. Lo stesso aveva fatto Ilary Blasi ospite di Silvia Toffanin a metà marzo. «Ogni tot di anni, sempre nella stessa modalità, sono uscite simili illazioni. Trovo vergognoso che quotidiani nazionali, come Corriere, Messaggero e Repubblica, abbiano dato la notizia come certa. Hanno fatto una figura di me**a». All’epoca era uscita anche la questione della divisione del patrimonio, erano state tirate in mezzo anche le sue sorelle. «Come ne usciamo come coppia da questa tempesta? Aspettiamo la prossima», diceva. E adesso è arrivata.