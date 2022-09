Totti-Ilary, è guerra totale: «Non ho tradito per primo»

Non è vero che sono tornati a vivere insieme, anche se separati da molte stanze nel labirinto che è la loro villa all’Eur. Anzi, per Ilary Blasi e Francesco Totti non c’è futuro e lo fa capire lui, partendo in contropiede come era in campo. Racconta tutto in una lunga intervista al “Corriere della Sera” (forse suggerita dai suoi legali). Lo fa perché ammette che questa vicenda lo sta uccidendo e perché in queste settimane ha sentito raccontare troppe inesattezze. Ma le sue parole sembrano una dichiarazione di guerra.

Il periodo vero di crisi è cominciato con la morte di papà Enzo il 12 ottobre 2020 anche se «la crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. È morto papà mio. Di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto. Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta». In quel periodo i figli gli sono rimasti vicino, invece «mia moglie quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente».

Francesco si prende le sue colpe, perché quando si rompe c’è sempre un 50% di responsabilità. Però «a settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Non sono stato io a tradire per primo. Io e Noemi stiamo insieme da Capodanno».

Ora lui cerca solo di chiuderla bene perché il suo unico pensiero sono i figli. Invece lei «con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore». Ora che cosa lo aspetta? «Non lo so. Temo che con Ilary finirà in tribunale. Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia».

A stretto giro è arrivata la risposta di Ilary, anche se non con un’altra intervista. Ha fatto sapere a “La Repubblica” che «ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli, anche se ho scoperto cose che rovinerebbero 50 famiglie». Una strategia condivisa con il suo avvocato, Alessandro Simeone: in questi due mesi lei ha sempre fatto passare l’immagine di una donna forte e legata ai figli che devono essere il suo unico interesse.