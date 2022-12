Totti, Ilary, Alessia, Michelle: il 2022 è la tomba dell’amore

Non ci sono morti, ma questa è una Spoon River dei sentimenti. Perché mai come nel 2022 sono state molte di più le separazioni, a volte anche clamorose tra i Vip rispetto alle nuove coppie nate e non si è salvato quasi nessuno. L’anno era iniziato con la separazione clamorosa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che di recente hanno dato l’illusione di poter tornare insieme anche se, come garantiscono loro, almeno per adesso non sarà così. Tutto è tornato calmo fino a quando è cominciata l’estate e con lei anche una serie di botte, una dietro l’altra. L’addio che ha fatto più rumore, certamente quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi che in realtà erano già molto chiacchierati fin da febbraio. Dagospia aveva parlato di carte per il divorzio pronte e sdoganato per la prima volta il nome di Noemi Bocchi anche se poi tutti i diretti interessati sui erano affrettati a smentire. A metà luglio però era arrivata la conferma, con un comunicato congiunto tra i due (ex) coniugi. Ed è bastato poco per capire che la storia con Noemi era vera, mentre quella di Ilary con Bastian Muller è cominciata più tardi. Niente lasciava invece immaginare la rottura tra Alessia Marcuzzi e il marito, Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 con una romantica cerimonia in Inghilterra. Si sono lasciati bene, garantiscono loro, ma comunque si sono lasciati. Addio anche tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi mentre a settembre è finita la storia, durata circa un anno, tra Laura Cremaschi e il procuratore sportivo, figlio d’arte, Alessandro Moggi. Non è nemmeno finita lì, perché dopo una serie di smentite anche Claudio Amendola e Francesca Neri sono arrivati al capolinea dopo 25 anni insieme. Più di recente è finito male il matrimonio tra Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu che stavano insieme da 17 anni. Nove invece è durata la relazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Potrebbe bastare, ma c’è un’altra coppia che ancora non ha fatto capire nulla, o forse tutto. Perché quando ci sono di mezzo Wanda Nara e Mauro Icardi, praticamente impossibile dire cosa sia successo e cosa succederà.