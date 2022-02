Totti-Blasi, la rottura è vicina: la crisi dopo 20 anni d’amore

Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe messo in dubbio che Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero andati avanti ancora a lungo. Oggi però, non solo per quello che è successo di recente a Michelle Hunziker, le perplessità aumentano, così come aumentano le voci di una separazione (confermate da amici vicini alla coppia), se non imminente, almeno vicina dopo 20 anni assieme. Gli ultimi venti di tempesta arrivano dal sito “Dagospia” che spara spesso sulle coppie e altrettanto spesso ci azzecca. Un paio di settimane fa, come aveva raccontato “Il Messaggero”, la coppia con i tre figli e alcuni amici aveva fatto una gita fuori porta a Castelgandolfo. Tappa alle giostre di “Lagolandia” per accontentare i figli, poi pranzo in una storica trattoria dei Castelli Romani, infine un giro nel cento storico del paese caro ai Papi. Tutto bellissimo, ma a “Dagospia” qualcosa non torna. Perché il sito di Roberto D’Agostino parla di un litigio violento, nemmeno il primo, che ci sarebbe stato nella coppia, sintomo della tensione che si respirerebbe in casa. Un ulteriore indizio insieme a quelli accumulati negli ultimi mesi. Perché la foto più recente insieme sui social della coppia risale allo scorso settembre, quando erano andati a Disneyland Paris con i figli. Poi nessun altro ricordo e il compleanno dell’ex capitano della Roma, che aveva compiuto 45 anni, senza la moglie accanto. E la mente torna ad un’intervista di pochi mesi fa che Ilary aveva rilasciato al settimanale “F”: «Cos’è per me l’indipendenza? Libertà di scegliere: la trovo molto sexy. Anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo». Non è la prima volta che qualcuno insinua dubbi sulla tenuta del rapporto tra la conduttrice Mediaset, prossima al ritorno in tv con L’Isola dei Famosi, e il celebre marito. Fino a oggi tutte le voci si sono dissolte come bolle di sapone e adesso aspettiamo una risposta, anche solo con i fatti.