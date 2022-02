Totti-Blasi, cena in famiglia per placare le voci sulla crisi

Tre video su Instagram, perché oggi funziona così: una linguaccia, una cena e poche ma efficaci frasi rivolte a tutti, in particolare ai media. La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi da reale passa a virtuale, in attesa di nuove controprove.

Prima la risposta della conduttrice, che non parla ma si limita a fare la lingua e un sorriso. Poi però anche la cena di tutta la famiglia al ristorante: di solito non sono scene che condividano con il pubblico, ma martedì sera ce n’era bisogno per far vedere che tutte le voci erano infondate.

Ma ci sono anche le parole dell’ex capitano romanista. Altre stories, brevi e dirette: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire».

Dovrebbe bastare così, se non fosse che Dagospia rilancia pubblicando immagini dallo stadio Olimpico scattate durante il recente Roma-Genoa: Francesco Totti seduto in tribuna e un paio di file sopra di lui una bionda che somiglia terribilmente a Ilary ma non è lei. E non era nemmeno la prima volta, insinua il sito diretto da Roberto D’Agostino.

Lei è Noemi Bocchi, che il “Corriere della Sera” ha indicato come nuova passione di Totti. Classe 1988, una laurea in economia e un matrimonio già finito con un imprenditore romano ex dirigente del Tivoli Calcio. Appassionata di padel come Totti, a novembre come spiega “La Repubblica”, sarebbe fuggita in tutta fretta da un party per andare da Francesco che aveva avuto un piccolo incidente in auto. Poi sarebbero stati avvistati insieme a Montecarlo, ma fino ad ora era rimasto tutto circoscritto alla sfera familiare di Totti. Ora che la bomba è esplosa, entrambi sono corsi ai ripari e la prossima partenza dell’Isola dei Famosi, condotta ancora da Ilary, aiuterà a dimenticare. Anzi, c’è chi malignamente insinua che sia stata una bella autopromozione, ma noi non ci crediamo.