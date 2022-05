Torta verde di riso piemontese con spinaci, ortiche o tarassaco

Le torte di verdure sono tra le preparazioni più diffuse in tutte le regioni: facili e veloci, permettono di gustare le verdure come piatto principale e di solito piacciono anche ai bambini. Spesso si prepara in primavera o in estate in quanto si può gustare anche fredda ed è adattissima ad essere portata a pic-nic e gite fuori porta, perché si può facilmente tagliare in comodi cubetti. Infatti in molte famiglie è tradizione cucinare questo piatto per il lunedì di Pasquetta.

La ricetta tradizionale piemontese si prepara con il riso e le erbette di inizio primavera, facili da reperire nei campi, come spinaci, coste, ma anche borragine, ortiche, salvia selvatica o tarassaco. Come ogni ricetta tradizionale, ci sono diverse preparazioni possibili: quella più diffusa viene dal Monferrato, tra le province di Alessandria e Asti. La capitale della “Turta verda” è senz’altro il comune di Nizza Monferrato, dove ogni anno verso la fine di aprile si celebra la “Festa della torta verde” durante la Fiera del Santo Cristo. Ma esiste anche una versione Ormeasca che pur essendo sempre una torta di verdure salata, viene coperta da un sottile strato di pasta frolla e spolverato di zucchero: la commistione di dolce e salato rende questa versione davvero particolare. La preparazione della torta verde è molto semplice.

Soffriggete per qualche minuto la cipolla, all’interno di una casseruola abbastanza capiente contenente olio, burro e lardo. Aggiungete le erbette fresche tritate e salate; quando saranno quasi appassite aggiungete il riso e il brodo caldo man mano che cuoce. Portate il riso a metà cottura, sempre mescolando bene con le erbe. Il composto deve risultare molto morbido perché il riso, ultimando la cottura in forno, assorbirà tutto il liquido. Quando il composto si sarà raffreddato aggiungete le uova, il formaggio, un trito di erbe aromatiche, un pizzico di spezie a voi gradite e aggiustate di sale. Versate il tutto in un tegame da forno unto e cosparso di formaggio grattugiato. Spolverizzate ancora la superficie della torta verde con parmigiano grattugiato e un po’ di pan grattato.

La crosticina di pan grattato rende la torta croccante fuori e morbida dentro. Infornate per un’ora a centottanta gradi in forno statico. Servite fredda o, al massimo, tiepida.