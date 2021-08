Toro, un’altra batosta: Gonzalez e Vlahovic affondano i granata

Se le intenzioni di Ivan Juric erano quelle di dare una scossa al gruppo, ha sparato a salve. Se erano quelle di suonare la sveglia alla società, ecco, anche peggio. Perché che ha terribilmente faticato con la Cremonese, con l’aggravante che a parte l’infortunato Bremer e il neo arrivato Pobega, in campo c’era il meglio di quello che offre oggi la rosa e pensare che in tre giorni Vagnati la possa rivoltare come un calzino è impossibile. Il dt a Sky ha confermato ancora una volta che stanno facendo tutto il possibile per soddisfare le richieste del tecnico: «Negli ultimi due anni non abbiamo fatto bene. L’allenatore ha bisogno di essere supportato, cercheremo di fare il massimo per mettergli a disposizione giocatori di cui ha bisogno.

Messias? Parlare di giocatori di altre squadre non è mai bello, dobbiamo fare attenzione anche al bilancio. Cercheremo di fare il massimo per i nostri obiettivi». Quali siano, non l’ha ancora capito nessuno mentre la Fiorentina li ha già mostrati ben chiari. Una squadra organizzata negli uomini e nelle idee, con una coppia che là davanti promette di far divertire assai. Vlahovic a fare da sponda per aprire gli spazi, Nico Gonzalez che è mancino e parte da sinistra perché gli viene bene così e Italiano non lo snatura) a fare danno in una difesa che invece di pressare spesso arretra anche senza motivo apparente. Il copione si srotola chiaro fin dai primi minuti, con una grande occasione per Milenkovic (reattivo il quasi omonimo Milinkovic) e un possesso palla che pende chiaramente dalla parte della Fiorentina. Appena i ritmi si abbassano, il Toro prova a mettere fuori la testa con grandi lanci lunghi e poche idee. I viola, invece giocando producono una quantità industriale di palloni in mezzo, ma passano con un invenzione del loro folletto argentino. Juric ha poco da pescare anche in panchina, ma lo fa. Appena cambia, Vlahovic finalizza in torsione un contropiede perfetto e mette in ghiaccio la vittoria nonostante il guizzo di Verdi.

In casa Fiorentina c’è l’impressione di aver voltato pagina. In casa Toro si apriranno nuove riflessioni sul presente e sul futuro, con la sosta che questa volta arriva quasi benedetta.