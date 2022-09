Toro, tutti pazzi per Vlasic: «Che bello segnare in casa, i tifosi ci danno la carica»

Tre gol in tre partite li aveva già messi a segno ai tempi in cui giocava in Russia nelle fila del Cska Mosca. Nikola Vlasic si è ripetuto in maglia granata segnando contro Cremonese, Atalanta e Lecce. Per i tifosi granata è già un idolo, al punto che qualcuno ironicamente – ma non troppo – ha già lanciato una campagna di raccolta fondi (crowndfundig) per anticiparne il riscatto la prossima estate, riscatto fissato a 15 milioni dal West Ham, club proprietario del cartellino del calciatore croato. Intanto, lui, si gode il momento: «Sono molto contento ma è stata una partita difficile – ha dichiarato Vlasic a Toro Channel -, il Lecce fa molto bene la fase difensiva. L’ultima gara ha pareggiato 1-1 contro il Napoli, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita dura e lo è stata. Fortunatamente abbiamo segnato e abbiamo vinto, è la cosa più importante e dobbiamo continuare così». «Amo segnare – ha continuato -, ma ancor di più vincere e ringrazio tutti i miei compagni perché questo è un lavoro di squadra. Non conta se ho segnato io, ma conta che la squadra abbia vinto la partita».

Al termine della partita i complimenti del vice di Juric, Matteo Pari: «Apprezzo molto le sue belle parole – ha detto ancora -, io sto provando a dare il 100 per cento in allenamento ed in partita. Spero di migliorare perché ogni persona mi supporta per migliorare, colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti». Al fischio finale la corsa sotto la Maratona per festeggiare la vittoria: «Sì, è davvero bello – ha concluso Vlasic -. Non mi aspettavo tutta questa gente allo stadio visto che era lunedì, ma per noi è perfetto e sono felice di aver regalato loro una vittoria. Ci hanno spinti per tutta la partita».

Anche il presidente Cairo gongola per la prestazione del croato: «E’ un giocatore fortissimo, gli ho fatto i complimenti perché ha fatto già tre gol – ha detto l’editore a fine partita -. Non lo conoscevo, abbiamo preso un giocatore spettacolare».