Toro, trasferte e tabù: Juric, cambio di rotta

Ex compagni contro, Ivan Juric ritrova Thiago Motta. Giocarono insieme nel Genoa nel 2008/2009, un anno storico per il Grifone: insieme, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, arrivarono al quinto posto e centrarono la qualificazione in Europa League. Ora il confronto in panchina, domani saranno uno di fronte all’altro e il croato punta allo sgambetto all’italo-brasiliano, il quale traballa non poco con il suo Spezia terzultimo in classifica con otto punti conquistati in undici giornate. L’impronta di Thiago Motta ancora non si vede, quella di Ivan Juric è già ben chiara: i risultati, specialmente quelli della fase difensiva, parlano chiaro, con i liguri che hanno la peggior difesa del torneo (26 gol subiti) e i granata la terza meno perforata (11 reti al passivo). Vivono momenti diametralmente opposti, con il Toro che viene da due successi consecutivi tra le mura amiche e lo Spezia che non vince dal 16 ottobre scorso, eppure la trasferta al Picco è particolarmente temuta al Filadelfia. A Belotti e compagni, infatti, sono tornati in mente i fantasmi dello scorso anno: due delle partite peggiori della stagione, con il deludente 0-0 all’Olimpico Grande Torino e la batosta per 4-1 al ritorno. Marco Giampaolo ci lasciò le penne con l’esonero proprio dopo la sfida contro lo Spezia del 16 gennaio scorso, Davide Nicola vide l’incubo della retrocessione poi scongiurata con i due pareggi finali contro Lazio e Benevento. Così, la tradizione pende verso gli aquilotti, che non hanno mai perso in serie A in almeno due confronti soltanto contro il Toro, il Benevento, il Cagliari e il Parma. C’è da invertire questo score negativo, anche quello che riguarda le partite in trasferta. Ivan Juric ha perso sei delle ultime nove gare esterne tra Hellas Verona e granata, il Toro nell’anno solare ha trionfato in appena quattro trasferte (Parma, Cagliari e Udinese nella scorsa stagione, Sassuolo in quella attuale).

E anche il Gallo vuole proseguire nella sua striscia positiva: contro la Sampdoria è tornato al gol dopo la marcatura della prima giornata contro l’Atalanta, ma non riesce a segnare in due partite consecutive dallo scorso febbraio. Probabilmente partirà lui titolare, galvanizzato dal 100esimo gol siglato in A, con Sanabria pronto a subentrare, mentre in mediana è sfida tra Rincon e Kone per sostituire lo squalificato Pobega e affiancare Lukic.