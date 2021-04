Toro, sirene spagnole per Singo e Bremer: è derby Betis-Siviglia

La città del toro e la città del Toro sono sempre più legate. I contatti tra Siviglia e Torino sono stati avviati già a gennaio, quando quasi al fotofinish il presidente Cairo ha centrato il colpo Sanabria. E tra qualche mese si parlerà dei bonus, con il club di via Arcivescovado che dovrà discutere sui circa tre milioni di euro (oltre ai sette già versati durante il mercato di riparazione) insieme al Betis per l’attaccante che ha già segnato cinque reti nelle sue prime nove apparizioni. Poi, però, tra la Spagna e l’Italia gli intrecci potrebbero non essere finiti qui. C’è Nkoulou che ha un contratto in scadenza e le possibilità di rinnovo sono ormai prossime allo zero, ci sono Bremer e Singo che nonostante la stagione tormentata hanno fatto lievitare verso l’alto il prezzo del loro cartellino e sono finiti nel mirino delle big d’Europa. E non è assolutamente da escludere un vero e proprio derby di Siviglia per tentare i tre granata: il Betis ha puntato forte sul centrale camerunense, la squadra che porta il nome della città sembra più orientata verso il brasiliano e l’ivoriano. Queste le dinamiche che si stanno evolvendo, ma è anche prevedibile che i due club cerchino qualche sgambetto a vicenda. Di certo è che Nkoulou andrà via a parametro zero, mentre per gli altri due gioiellini si sparerà altissimo. Almeno 20 i milioni richiesti per Bremer, il quale ha avuto una crescita esponenziale durante il campionato in corso: ha dimostrato di poter fare il centrale o il mezzo sinistro della difesa a tre, si è confermato da una parte bomber di scorta con quattro reti e dall’altra un difensore estremamente corretto con un solo cartellino giallo ricevuto. E poi c’è Singo, che dopo l’exploit nel finale della scorsa stagione con Longo e l’inizio di questa con Giampaolo, è in leggera flessione nell’era Nicola. Resta comunque un 2000, uno che spegnerà 21 candeline il prossimo 25 dicembre, e ha enormi margini di miglioramento in fase offensiva come in quella difensiva. E il rinnovo dello scorso novembre fino al 2023 (più opzione per un altro anno) ha permesso al club di essere in una posizione di forza. «Io sono tranquillo, devo fare le cose bene al Toro e poi vedremo» diceva Singo pochi giorni fa.