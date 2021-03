E’ quasi finito, ormai, l’incubo Covid in casa Torino: anche Wilfried Singo è guarito dal virus, oggi il suo tampone molecolare è risultato negativo.

L’esterno ivoriano si sottoporrà dunque presto ai test fisici per poter tornare ad allenarsi in gruppo con i compagni. Degli otto giocatori contagiati nel focolaio scoppiato due settimane fa in casa granata resta ora solo Nicolas Nkoulou: il difensore camerunense è ancora in isolamento ed in attesa di ricevere buone notizie.