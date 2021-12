Toro, Simone Verdi positivo al Covid: era in isolamento da giorni

Un caso di positività al Covid nel Torino: si tratta di Simone Verdi, contagiato nei giorni scorsi ed attualmente in isolamento.

L’attaccante si trova al momento a Bologna, dove si stava sottoponendo a delle cure specializzate per recuperare da un infortunio muscolare. Qualche giorno fa, però, la compagna Laura Della Villa (che ha annunciato la notizia su Instagram) aveva contratto il virus: per questo motivo il giocatore era in isolamento in casa in attesa di conoscere i risultati dei tamponi effettuati giorno dopo giorno e non ha quindi avuto contatti con il gruppo squadra granata.