Scontro shock in casa Torino che potrebbe avere ripercussioni importantissime per la nuova stagione calcistica. Al ritiro in Austria il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, e il tecnico Ivan Juric sono quasi venuti alle mani.

Lo ha testimoniato un video che ha fatto subito il giro del web. Nella parte raccolta dal filmato si sente il ds urlare a gran voce nei confronti del croato: “Non sei un ca**o di nessuno, non mi alzi la voce. Devi avere rispetto di chi difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o. E io ti difendo sempre! Testa di min**ia”. Il tecnico risponde invece: “Tu non fai un ca**o, sei un imbecille di me**a. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l’ho. Pensa a lavorare…”. A dividerli è il team manager Marco Pellegri.