Toro, sfida al Parma. Nicola: “Sforzo finale per la salvezza”

Potrebbero essere tre punti chiave nella corsa alla permanenza in Serie A: il Torino di Davide Nicola sfida il Parma nel posticipo del lunedì, con la possibilità di allungare su Cagliari e Benevento in classifica.

“CREDERCI E NON MOLLARE MAI”

Nicola lo sa, e mantiene alta l’allerta: “Le insidie ci sono sempre, l’importante è crederci e non mollare mai. Vogliamo vincere tutte le partite, i tifosi e la società, da questo punto di vista, ci sono vicini e non ci fanno mancare il loro supporto”.

“LAVORARE DURO PER LO SFORZO FINALE”

Il tecnico dei granata è tornato anche sul match giocato lo scorso lunedì contro il Napoli: “Abbiamo fatto una partita importante che però è stata indirizzata dagli episodi. Restiamo fiduciosi nel nostro percorso, dobbiamo essere resilienti e lavorare duro per lo sforzo finale: ogni tappa è fondamentale”.

C’E’ BASELLI, BELOTTI E’ DIFFIDATO

Tra gli infortunati, il Toro ritroverà Baselli dal 1′ in campo. Belotti, invece, è diffidato ed a rischio squalifica in caso di eventuale ammonizione, ma Nicola non ha dubbi: “Nel nostro gruppo ci sono giocatori in grado di dare il proprio contributo, ed in ogni partita in campo va chi pensiamo possa essere migliore. Questo vale anche per chi a volte parte dalla panchina”.

“4 MAGGIO GIORNO STAMPATO NEI NOSTRI CUORI”

Martedì, invece, sarà il 4 maggio, una data indimenticabile per i tifosi granata, quella della tragedia di Superga: “Un giorno stampato nei nostri cuori – ha detto Nicola -. La storia fa parte di noi ed è ovunque negli ambienti che frequentiamo, come al Filadelfia. Dalla nostra parte dobbiamo seguire i valori che il Grande Torino ha mostrato al mondo intero, per fare cose importanti”.