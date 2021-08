Toro, scoppia la grana Ola Aina: “Grazie agli haters che mi hanno fischiato”

Una prova non particolarmente brillante, anche se “impreziosita” dal rigore procurato sul finale dei tempi supplementari e poi sprecato da Mandragora. E, soprattutto, i fischi a ogni tocco di palla. Ola Aina ricorderà a lungo il match di Coppa Italia contro la Cremonese, ma non per i motivi che avrebbe voluto.

Il giorno dopo la prova in chiaroscuro contro i grigiorossi, piegati solo ai calci di rigore nonostante un’ora e più in superiorità numerica, l’esterno del Toro polemizza su Twitter contro gli “Haters”. Ecco il suo messaggio, tradotto dall’inglese: “A tutti i tifosi del Torino che mi hanno fischiato ogni volta che toccavo il pallone, voglio solo dire grazie! Gli ‘haters’ non fanno altro che farmi migliorare”.

Reduce da un anno in prestito in Inghilterra, Ola Aina è rientrato in granata per ricoprire il ruolo di titolare sulla corsia mancina. Queste, almeno, le intenzioni di Juric e Cairo. Che succederà dopo questo nuovo piccolo, grande caso?