Toro, rosso da record: passivo di 37,8 milioni per il bilancio granata

Ancora un bilancio in rosso. E sono quattro di fila. In casa Toro sono lontani gli anni in cui il presidente Cairo si fregiava di “vincere” – almeno – lo «scudetto del bilancio». Ma, con i tempi che corrono, c’era da aspettarselo. Non solo pandemia però, a influire sull’andamento dei conti del Torino Fc: c’è infatti anche l’aumento dei costi di gestione del personale – tradotto, aumento del monte ingaggi – e soprattutto la mancanza di plusvalenze sostanziose, assenti – o quasi – ormai da anni in casa granata. Quelle plusvalenze che ai tempi di Gianluca Petrachi direttore sportivo erano la consuetudine. Quelle plusvalenze che il Toro potrebbe tornare a fare in estate con la cessione di Bremer. Tornando all’analisi dei conti del 2021, sono aumentati (di poco) i ricavi, ma cresce (di tanto) il rosso, con un passivo record di 37,8 milioni. Dicevamo: è il quarto esercizio consecutivo con il segno negativo: dal 2018 in avanti è stata un’escalation: 12,3 milioni, 13,9 milioni, 19 milioni fino ad arrivare ai 37,8 del 2021.

Il fatturato è aumentato di 3,1 milioni: sembrano lontani i tempi in cui nel 2019 in via dell’Arcivescovado sfiorava quota 100. Ora è di 83,7 milioni. Il grosso delle entrate proviene – come ogni anno – dai diritti televisivi (54,3, contro i 44 dell’anno precedente), poi da sponsor e pubblicità (11,1 milioni contro gli 8,5), quindi le poche plusvalenze (19,4). I costi di gestione, dicevamo, sono levitati passando da 105 a 132 milioni. Su questi pesano il valore del personale dovuto anche al «differimento della stagione scorsa» cominciata due mesi dopo (da 56,9 a 76,8 milioni), mentre l’esonero di Marco Giampaolo e del suo staff è costato 4,6 milioni. Al 31 dicembre scorso i debiti erano di 30 milioni, mentre la liquidità di 2,6. Per questo motivo a febbraio il club ha sottoscritto due finanziamenti per un totale di 26,5 milioni, di questi 6,5 milioni chiesta alla UT Communication, socio di maggioranza della Cairo. Il patrimonio netto è passato da 73 a 20,3. A tal proposito incide la revoca degli effetti fiscali della rivalutazione dei marchi del 2020.