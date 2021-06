Toro, Rincon dimesso dall’ospedale dopo la polmonite da Covid

Tomas Rincon, centrocampista del Torino e della nazionale venezuelana, è guarito dal Covid ed è stato ora dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per una polmonite interstiziale causata dal virus.

Ad annunciarlo proprio “El General” via social: il 33enne era risultato positivo durante il ritiro del Venezuela in preparazione alla Coppa America. “Ora devo continuare con il processo di recupero moderato per poter poi tornare alla piena attività sportiva. Continuerò a supportare i miei compagni di squadra a distanza con tutto il cuore”, ha scritto il centrocampista su Instagram.