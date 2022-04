Toro raggiunto al 92′ dalla Lazio: finisce 1-1, Immobile risponde a Pellegri

Il Toro non riesce a spezzare la maledizione delle grandi. Finisce 1-1 a Roma contro la Lazio, col sogno di un colpaccio importante e di prestigio che sfuma al 2′ dei 4′ di recupero. Una beffa per la squadra di Juric, sostituito in panchina da Paro, che grazie al gol di Pellegri in avvio di ripresa pregustava ormai il colpaccio. Il “solito” Immobile ha regalato un dispiacere a Cairo.

Granata pericolosi già nel primo tempo, al 28′, quando Bremer coglie un palo clamoroso e Ricci impegna Strakosha nel prosieguo dell’azione. Ci prova anche Pobega, dopo un liscio clamoroso di Belotti, ma coglie l’esterno della rete.

Nella ripresa, dopo un salvataggio di Anderson su colpo di testa di Izzo, arriva il gol di Pellegri all’11’. L’attaccante in prestito dal Milan insacca di testa su corner di Rodriguez e corre a festeggiare sotto la panchina. La reazione della Lazio è tutta in un colpo di testa di Milinkovic-Savic, che Berisha respinge con uno scatto felino. Ma a tempo scaduto Immobile su cross di Milinkovic-Savic firma l’1-1 che chiude la gara.