Toro, Radonjic nel tridente. Juric boccia Sanabria?

Il Torino affronterà nella ripresa del campionato l’Hellas Verona. Una sfida particolare anche perché la situazione in panchina degli scaligeri è un po’ particolare. Da una parte contro il Torino ci sarà la prima dell’allenatore Marco Zaffaroni, chiamato per affiancare Bocchetti in panchina. La società veronese è stata costretta ad affiancare al napoletano Bocchetti un altro allenatore perché l’ex difensore non è ancora in possesso di abilitazione Uefa Pro. Una storia che ricorda un po’ quella di Ivan Juric a inizio carriera al Genoa. L’ex Milan ha terminato la propria carriera da giocatore nella città nella quale poi ha iniziato ad allenare, dapprima le giovanili e poi la prima squadra. Insomma, un percorso di continua crescita, come successo a Juric con il Grifone agli inizi dello scorso decennio. Due ex grifoni che si daranno battaglia per i tre punti del nuovo anno della Serie A.

Per quanto riguarda la formazione, Juric avrebbe intenzione di lanciare il “tridente” con Radonjic al centro del tridente insieme a Miranchuk e Vlasic. Sarebbe una bocciatura per Sanabria, che non ha dato un buon contributo in questa prima parte di stagione e potrebbe essere accontonato.

Sul mercato, l’allenatore granata chiede dei rinforzi soprattutto per il reparto offensivo, visto anche l’infortunio di Pietro Pellegri. Si allontana Shomurodov della Roma per le altre richieste della società giallorossa, per questo si avvicina invece una delle sorprese della serie cadetta, Cheddira del Bari. Il marocchino, protagonista con il Marocco ai Mondiali, ha stupito tutti e potrebbe già fare in questa finestra di mercato invernale il salto di categoria. I galletti chiedono almeno cinque milioni ma bisogna stare attenti alla Lazio, a caccia di uno che possa far rifiatare Ciro Immobile. Capitolo rinnovi: questo mese sarà fondamentale per prolungare il contratto di Ola Aina e di Djidji.