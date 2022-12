Toro, Pietro Pellegri migliora: primo allenamento in gruppo

La caviglia fa molto meno male, Pietro Pellegri è pronto a riprendersi il Toro. Avrà a disposizione un mese di tempo per convincere Ivan Juric a continuare a preferirlo ad Antonio Sanabria, proprio come accaduto nelle ultime partite prima della sosta del campionato e dell’infortunio di Bologna. Era la terza di fila da titolare, una sorta di record per il classe 2001, ma poi è finito nella storia per un infortunio lampo dopo appena tre secondi di partita. I forfait contro Sampdoria e Roma, il dolore che non andava via, da qui la decisione di farsi visitare da alcuni specialisti: Pellegri ha anche svolto un consulto all’estero, in Spagna, per cercare di capire come risolvere il problema da edema osseo che continuava a tormentarlo.

L’attaccante ha vissuto la prima settimana di allenamenti al Filadelfia tra terapie e programmi personalizzati, ieri qualche esercizio insieme al resto dei compagni per cominciare a riprendere confidenza con il pallone e con i contrasti. E i risultati, stando a quanto trapelato dal quartier generale granata, sono stati soddisfacenti, con lo staff medico che nei prossimi giorni gli aumenterà i carichi di lavoro per riportarlo a pieno regime.

Oggi, intanto, sarà una giornata speciale per il mondo granata: il 3 del 1906 dicembre nasceva il Toro, sulla torta ci saranno da spegnere 116 candeline. I tifosi hanno voluto preparare una festa per celebrare una data simbolo, il centro degli eventi sarà Villa Claretta Assandri, a Grugliasco, con la presenza di Eraldo Pecci e Angelo Cereser. L’appuntamento è alle 16.30, mentre in via Filadelfia verrà addobbata a festa per tutta la giornata. Presso la sede di ToroMio, proprio di fronte al quartier generale granata, diventerà una sorta di biblioteca aperta a tutti per poter sfogliare gli oltre 400 libri dedicati alla storia del club.