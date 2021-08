Toro, per Jr. Messias un’altra fumata nera. Izzo torna al Genoa?

Si è presentato con i sette milioni di euro ricavati dalla cessione di Lyanco al Southampton, ma al Crotone ancora non bastano: così, il direttore tecnico Davide Vagnati non è riuscito ad avvicinarsi a Junior Messias, ormai primo obiettivo del Toro per rinforzare la trequarti. L’incontro a Milano tra le dirigenze dei due club si è concluso con una fumata nera, dalla Calabria non sono intenzionati a scendere al di sotto dei dieci milioni di euro richiesti. Anche perché sono consapevoli che per il trentenne brasiliano non mancano di certo le pretendenti: il Milan continua ad osservarlo, la Fiorentina non molla la presa, il Sassuolo ci pensa in caso di cessione di Domenico Berardi. Vagnati tornerà a trattare con Ursino, intanto valuta anche le alternative in una zona di campo che necessita rinforzi. Dalla Francia hanno lanciato un’ultima indiscrezione: il Toro sarebbe sulle tracce di Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 di proprietà del Paris Saint Germain. E mentre si aspetta sempre il via libera dal Milan per il centrocampista Tommaso Pobega, ci si muove anche sul reparto arretrato. Agli addii di Lyanco e Nicolas Nkoulou, potrebbe aggiungersi anche quello di Armando Izzo: il centrale è stato proposto al Cagliari ma ha rifiutato, ora avrebbe la possibilità di tornare al Genoa. Da via Arcivescovado hanno puntato Davide Biraschi, per arrivare al 27enne si cercherà di inserire nella trattativa proprio il napoletano, oltre all’ipotesi di una seconda avventura in rossoblu per Tomàs Rincon. In Repubblica Ceca, invece, si parla di David Zima: «È vero che il Torino si è interessato a David Zima, ma non è l’unico club che lo segue: è un grande talento ed è costantemente osservato da diverse società» le parole del tecnico dello Sparta Praga, Jindcich Trpišovský. Classe 2000, circa un metro e 90 di altezza, la richiesta del club ceco per il centrale difensivo si aggira intorno agli otto milioni di euro. Ogni discorso, però, sarà rimandato a dopo la gara contro la Fiorentina: rispetto alla sfida contro l’Atalanta, Juric non potrà contare sui rinforzi tanto invocati.