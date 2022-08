Toro, parla Juric: “Lukic non sarà capitano. Spiace per Miranchuk, stop sarà lungo”

Ivan Juric, allenatore del Torino, anticipa la sfida contro la Lazio, seconda giornata di Serie A e debutto casalingo in campionato in programma domani alle 18:30 all’Olimpico Grande Torino.

SULL’AVVERSARIO

“Loro sono più forti, come gioco e come uomini. Hanno vinto una partita difficile contro il Bologna. I nostri nuovi arrivati hanno avuto qualche acciacco e stanno facendo fatica, ma penso che siamo pronti”.

SUL CASO LUKIC

“Sarà con noi, ma non sarà capitano. Vediamo poi in futuro come vanno le cose. Faccio le scelte in base alla reazione del gruppo, che a Monza ha fatto una partita seria. Mi sono messo d’accordo con il presidente: se si scusa e capisce l’errore, non ci sono problemi”.

SUI NUOVI ARRIVATI

“Schuurs è arrivato ieri. Ha i suoi pregi e difetti, cercheremo di inserirlo in squadra il prima possibile. Vlasic potrebbe essere titolare domani, non abbiamo tante soluzioni. A Monza a destra ha sofferto un po’ in fase difensiva, preferisce giocare in mezzo o a sinistra”.

SULL’INFORTUNIO DI MIRANCHUK

“Mi dispiace per lui, aveva fatto un bel gol e ora starà fuori per un lungo periodo. E’ un giocatore unico in rosa, sarà una grande perdita. Non ha cominciato a lavorare con noi, poi Gasperini è uno che lavora tanto. Non è giusto dare la colpa agli arrivi all’ultimo minuto”.