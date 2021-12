Toro, parla Juric: “Col Cagliari sarà durissima, serve fiducia e meno negatività”

Dopo la rimonta subita ed il pari interno contro l’Empoli, il Torino di Ivan Juric parte per la Sardegna: domani, ore 20.45, i granata sfidano il Cagliari, penultimo in classifica. Il tecnico croato è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro.

SULL’AVVERSARIO

“Hanno una rosa di alto livello ma sono partiti male in campionato, il che è abbastanza inspiegabile. Stanno reagendo, ora non perdono da tre gare. Penso che sarà una partita durissima per noi, sono una squadra con più esperienza”.

SUL PARI CONTRO L’EMPOLI

“Li abbiamo massacrati ma alla fine abbiamo perso due punti. E’ stata una partita strana: nella prima mezz’ora eravamo un’ottima squadra, ma anche dopo l’espulsione di Singo abbiamo fatto bene concedendo poco. Era una vittoria che poteva darci grande sicurezza. Ora non voglio che entri negatività nel gruppo, non dobbiamo innervosirci”.

SULLA SQUADRA

“Credo nel lavoro, manca qualcosa in certi reparti ma siamo una bella squadra. Dobbiamo far meglio, giocare con la testa libera. Non fermiamoci ai risultati: le prestazioni sono buone, stiamo pagando i tanti errori commessi e abbiamo perso qualche punto di troppo. Sono comunque soddisfatto delle risposte. Ora le prossime gare ci diranno che campionato faremo”.

SUI GIOCATORI

“Tutti lavorano bene, ognuno ha la mia stima. Zaza? Senza Belotti avrà più occasioni, spero le sfrutti. Praet sta bene, bisogna gestirlo senza sovraccaricarlo. Alcuni devono ancora migliorare ed essere più cattivi, come Aina, Singo e Pobega. Sanabria? Ci fa giocare bene ma deve fare qualche gol in più. Lukic e Bremer sono i nostri due pilastri, stanno facendo benissimo”.