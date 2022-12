Toro, pari e poche emozioni in amichevole con la Cremonese

Terza amichevole di questa preparazione invernale pre-campionato per il Toro di Ivan Juric: all’Olimpico i granata hanno pareggiato con il risultato di 0-0 contro la Cremonese.

Per il Toro ritorno in campo di Milinkovic-Savic in porta dopo il Mondiale, mentre in difesa hanno preso posto Djidji, Schuurs (al rientro dall’infortunio), e Zima. Vojvoda e Lazaro gli esterni. A centrocampo Gineitis e Ilkhan, sulla trequarti Miranchuk e Radonjic con Sanabria nel ruolo di punta.

Tanti gli assenti per infortunio per Juric. Prima della partita hanno dato forfait Lukic e Pellegri, mentre Ilkhan ha dovuto lasciare il campo verso la fine del primo primo tempo dopo un contrasto aereo. Spazio a tanti giocatori della Primavera nei 15′ finali.