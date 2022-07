Toro, Orsolini torna di moda: Juric lo vuole già da un anno

Il Toro riprova l’assalto a Riccardo Orsolini. E non è la prima volta, anche perché nelle scorse sessioni di calciomercato il nome dell’esterno del Bologna era già finito nelle trattative. Il lato sinistro della trequarti è stato sistemato con Nemanja Radonjic, sull’out opposto manca ancora titolare e riserva. Proprio il classe 1997 è ritenuto il profilo ideale per il gioco di Ivan Juric, capace anche di vedere la porta: nelle ultime quattro stagioni ha realizzato 29 gol, decisamente non male per un giocatore che non fa la prima punta.

Con il Bologna c’è stato un abbozzo di trattativa, per i felsinei non è incedibile ma è comunque uno dei big della rosa di Mihajlovic. Ecco perché bisognerà trattare e non sembra un’operazione lampo “alla Radonjic”, ma il dt Vagnati è tornato alla carica per il giocatore. Da quel lato di campo, però, resta sempre caldo il nome di Dennis Praet, uno dei pupilli di Juric che lo vorrebbe anche per la prossima stagione. Non si vociferano grandi passi avanti del club di via Arcivescovado, con il Leicester che al momento non scende dalla valutazione del cartellino, ma il belga rimane in cima alla lista delle preferenze e può anche arrivare a fine mercato.

A sinistra, invece, è una sorta di testa a testa tra Filip Djuricic e Armand Laurienté. Sulla carta dovrebbe essere più semplice arrivare al serbo rimasto svincolato dal Sassuolo, ma su di lui è piombata con forza la Salernitana. Per il francese classe 1998, invece, continuano le trattative con il Lorient su prezzo e formula: durante i recenti incontri milanesi di Vagnati si è parlato anche dell’attaccante, con il Toro che ha ribadito l’interessa – mento. Intanto, Pellegri si è rivisto al Filadelfia e Ricci è tornato in città: lunedì Juric e i suoi ragazzi partiranno per l’Austria, il gruppo ormai è al completo. In attesa di altri acquisti.