Toro, nuova “Genesi”. Nicola motivatore cita Denzel Washington

Un Toro alla Denzel Washington. «Dobbiamo essere come lui nel film “Codice genesi”, non dobbiamo preoccuparci di nulla di ciò che ci sta intorno ma soltanto del percorso che dobbiamo fare e se credi in una cosa, non puoi farti deviare da altro: vogliamo fortemente raggiungere il nostro obiettivo». A Bologna, dunque, i granata cercheranno la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Udinese e Roma: è un tabù da oltre due anni, l’ultimo a riuscirci fu Walter Mazzarri tra febbraio e marzo 2019. E, contro il grande ex Sinisa Mihajlovic, il Toro punta a mettere in cascina altri punti in chiave salvezza.

Nicola, come si prepara una gara in due giorni?

«Siamo consapevoli che il Bologna arrivi da una vittoria, ma anche noi arriviamo da una prestazione importante che ci ha dato la consapevolezza. L’abbiamo preparata come sempre, si agisce sulle priorità e gli allenamenti sono più qualitativi: non c’è da stravolgere tanto, ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione e lavoriamo nell’ambito dei micro-miglioramenti».

Qual è il passo successivo che serve adesso?

«Ogni tanto ci manca un po’ di equilibrio, su questo ci stiamo lavorando: l’entusiasmo ti fa andare oltre ad ogni difficoltà e la qualità più importante è la costanza. Percepiamo ottimismo e fiducia, il primo obiettivo che avevamo era quello di coinvolgere tutto l’ambiente, non solo noi o i giocatori ma anche tutti quelli che lavorano dentro e i tifosi che sono importanti per noi».

Tanti gol sono arrivati dai giocatori entrati dalla panchina.

«Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, non è il nostro modo di ragionare. In una fortezza sono importanti tutti i mattoni perché concorrono a tenere in piedi le mura. E noi pensiamo così: ci sono 24 elementi, ci sono titolari e chi può fare la differenza ma non conta se dall’inizio o a gara in corso. E anche in una sinfonia si fa fatica a suonare con un solo strumento, tutti devono fare la loro parte»

Come sta trasformando Belotti?

«Non sarò certo io a mettergli limiti, ha dimostrato che può essere bomber e finalizzatore ma non solo: è al settimo assist, sta completando un percorso di maturazione. E può ancora migliorare portandosi altre caratteristiche»

Mandragora può ancora crescere?

«Assolutamente, è giovane ma con esperienza e personalità e questo ambiente ne esalta le caratteristiche. Tutti abbiamo margini di crescita: badare al miglioramento individuale e collettivo è il vero scopo per esprimere te stesso e il gioco di squadra».