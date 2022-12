Toro, non solo Martin: Juranovic nel mirino

Il sogno è sempre quello di fare il salto in alto definitivo, il mercato di riparazione sembra l’occasione giusta per il Torino per tentare di puntellare la rosa e cercare quel balzo in avanti in classifica e nelle ambizioni. Meno di tre settimane e apriranno i battenti delle trattative, il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati sono al lavoro per arrivare ai rinforzi giusti per Ivan Juric. Le priorità riguardano centrocampo e attacco: in mediana serve un uomo di fisicità e sostanza, nel reparto avanzato c’è bisogno di chi garantisca fantasia e gol. Si guarda sia al mercato italiano, con Gagliardini dell’Inter e Nandez del Cagliari in testa alle preferenze, ma anche all’estero, con Praet del Leicester che rimane il sogno proibito del tecnico croato. Queste le necessità, poi però bisognerà capire quali risvolti ci saranno sul mercato in uscita. E Sasa Lukic continua a rappresentare un’incognita non da poco: il serbo ha ripreso gli allenamenti con i compagni dopo le vacanze post-Mondiale ma riflette sempre sul futuro, con la proposta di prolungamento del presidente Cairo alla quale non ha ancora dato una risposta. Tra la fumata bianca e l’eventuale cessione a gennaio rimane un filo sottile, Juric proverà a convincere il giocatore a scegliere di sposare ancora la causa granata. Anche perché, in caso di addio, si aprirebbe un’altra voragine a centrocampo e ci sarebbe bisogno di almeno due innesti. Sugli esterni, invece, in via Arcivescovado vogliono già programmare il futuro: Singo piace alle big, Aina è in uscita e Lazaro va riscattato, di fatto l’unico ad essere certo di una permanenza è Vojvoda. Ecco perché Vagnati non monitora soltanto Mazzocchi della Salernitana, ma ha anche effettuato sondaggi per Martin del Mainz e Juranovic del Celtic, quest’ultimo classe 1995 e rivelazione della Croazia durante i Mondiali in Qatar.