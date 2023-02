Toro, mercato chiuso. Testa alla Coppa Italia: «Partita importante»

Tutta l’attenzione è rivolta al quarto di finale di Coppa Italia, non è di certo Andrew Gravillon a cambiare gli equilibri di un Toro che non esce rinforzato dall’ultima sessione di mercato. Il difensore arriva dal Reims e tamponerà l’assenza di Zima, costretto a fermarsi per un problema al menisco: l’aspetto positivo del classe 1998 è che almeno sa già la lingua, avendo un lungo trascorso tra le giovanili dell’Inter e tanta Serie B. L’umore di Juric, però, non è dei migliori, tanto da non aver parlato né dopo la trasferta di Empoli e nemmeno alla vigilia della nuova gara contro i viola, segno evidente che vuole dedicarsi soltanto al campo. Così, l’ultimo giorno di mercato è stato dedicato completamente alla rifinitura pre-Firenze, con la squadra che cerca un’impresa mai riuscita nell’era Cairo: con l’editore alessandrino, infatti, il Toro non ha mai centrato le semifinali di coppa Italia. «È una partita molto importante, vincerla significherebbe tanto» le parole del vice Paro dopo il pareggio nell’ultima giornata di campionato. I granata sanno come si fa per battere la Fiorentina, ci sono riusciti soltanto dieci giorni fa tornando ad espugnare il Franchi a 47 anni dall’ultima volta. E vogliono riprovarci oggi pomeriggio, a caccia di un risultato che manca dal 1994, quando la squadra di Mondonico venne eliminata dall’Ancona. Il tabellone, poi, non è così proibitivo: il Napoli quasi campione d’Italia è uscito ai rigori contro la Cremonese, ora i lombardi in lotta per la retrocessione se la vedranno con la Roma, che da parte sua deve conquistare un posto per la prossima Champions e si prepara per la fase finale di questa Europa League. Tanti indizi lanciano il Toro, anche se l’emergenza in difesa prosegue. Oltre a Zima non c’è nemmeno Djidji, squalificato, e l’unico terzetto schierabile è lo stesso di Empoli (Schuurs–Buongiorno–Rodriguez) con Adopo jolly in panchina. Così Ilic ha soltanto da battere la concorrenza di Linetty per affiancare Ricci e fare il suo esordio dal primo minuto: il tecnico continua con le riflessioni, c’è l’idea di far partire titolare l’ultimo arrivato al Fila. Anche sul fronte viola c’è un nuovo acquisto pronto al battesimo con la sua nuova maglia, il grande ex Brekalo (oltre a Sirigu) cercherà lo scherzetto ai vecchi compagni. Per le corsie verranno confermati Singo e Vojvoda, sulla trequarti ecco i big Miranchuk e Vlasic, davanti la sfida tra Seck e Sanabria: il primo sa di aver fatto impazzire la difesa della Fiorentina in campionato e il secondo ha timbrato il 2- 2 ad Empoli, il ballottaggio è aperto con il paraguayano che comincia in vantaggio.