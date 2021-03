Toro, l’attesa è finita. Ecco Belotti-Sanabria con 45 giorni di ritardo

Il Covid ne ha messo fuori uso prima uno e poi l’altro, ma adesso Antonio Sanabria e Andrea Belotti sono a disposizione. Un’attesa lunga più di un mese e mezzo, tra l’arrivo del paraguayano da positivo sotto la Mole e poi il contagio del Gallo, così i due attaccanti non hanno potuto lavorare insieme con continuità. Ora Davide Nicola ha cominciato gli esperimenti al Filadelfia, è questa la coppia che ha in mente fin da quando aveva indicato il profilo del classe 1996: secondo il tecnico granata, infatti, Sanabria e Belotti possono completarsi al meglio. Lavorerebbero uno per l’altro, oltre a togliersi a vicenda almeno una marcatura avversaria, e il Toro potrebbe finalmente tornare in acque tranquille in chiave salvezza. E oggi pomeriggio, dopo la staffetta nel finale di gara contro l’Inter, giocheranno insieme.

Test Gallo

Da capire se già dall’inizio oppure a gara in corso, tutto dipenderà dagli ultimissimi test cui verrà sottoposto Belotti. Fosse per lui, partirebbe da titolare: il Gallo ha voglia di riprendere al 100 per cento, anche perché proprio contro il Sassuolo ha realizzato due dei suoi gol più belli, con due rovesciate a Consigli all’Olimpico Grande Torino che restano nella memoria. La condizione non può essere delle migliori dopo le oltre due settimane vissute a stretto contatto con il Covid ed essendo rientrato a pieno regime da pochi giorni. Ma le prime sensazioni dello staff sono positive, il capitano potrebbe avere almeno un’ora nelle gambe per iniziare da titolare. Poi, però, bisognerà fare attenzione anche al “pericolo giallo”: Belotti è diffidato, all’orizzonte incombono la trasferta di Genova contro la Sampdoria prima della sosta e il derby contro la Juve alla vigilia di Pasqua, il prossimo 3 aprile.

Passato contro

E anche per Sanabria sarà una sfida particolare, se non altro perché il Sassuolo è stata la prima squadra dove ha giocato quando arrivò in Italia. La Roma lo “parcheggiò” ai neroverdi nel 2014, il paraguayano fece la spola tra Primavera e grandi con Eusebio Di Francesco: collezionò appena due presenze e 35 minuti totali, un’avventura negativa sotto tanti punti di vista. Sanabria, però, è già riuscito a prendersi la sua rivincita personale contro il Sassuolo, trovando il gol dell’1-1 finale della sfida del 3 febbraio 2019, quando si era trasferito a Genova nel Grifone. Oggi pomeriggio ci riproverà, anche perché vuole finalmente esultare per davvero: le prime due reti con il Toro non hanno evitato altrettante sconfitte. Nicola, rispetto all’Inter, ritroverà Rincon dalla squalifica ma pensa di mantenere lo stesso assetto di domenica pomeriggio. Conferme per la retroguardia Izzo-Lyanco-Bremer, Lukic e Linetty si giocano l’ultimo posto in mediana. Potrebbe rivedersi Ansaldi per Murru, ancora indisponibili Singo e Nkoulou.