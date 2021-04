Toro, la carica di Nicola: “Napoli avversario tosto, ma noi pronti a combattere”

“Il Napoli? L’avversario più tosto da affrontare oggi. Noi andremo in campo per combattere fino all’ultimo, voglio una squadra coraggiosa e che crede in ciò che fa”. Carica i suoi Davide Nicola, tecnico del Torino: domani alle 18.30 all’Olimpico arriva un Napoli in grande spolvero ed in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

“Sarà molto importante vincere i duelli individuali e produrre occasioni da gol – ha detto Nicola, analizzando il match di domani -. Dobbiamo rispondere colpo su colpo ai loro attacchi, altrimenti sarà una sfida difficile per noi”.

Il tecnico ha poi parlato delle possibili scelte in vista dell’incontro: “Abbiamo ancora un allenamento, domani ci confronteremo e faremo tutte le scelte”, ha detto l’allenatore, che poi ha parlato anche di Sirigu, da pochi giorni rientrato dopo la positività al Covid “Con lui ci capiamo al volo: le gerarchie sono chiare, anche in questo caso valuteremo domani”.