Toro, la carica di Lukic: «Entusiasmo per Juric». Un’accelerata su Pjaca

Davide Vagnati accelera: il tormentone social dei tifosi granata sta diventando concreto. Da via Arcivescovado, infatti, stanno provando a chiudere un’altra operazione con la Juventus, dopo l’arrivo di Mandragora durante la scorsa sessione invernale. Marko Pjaca, classe 1995, ultimo campionato al Genoa, ha staccato Messias ed è diventato la prima scelta per la trequarti granata, con i dirigenti del Toro in continuo contatto per strappare un prestito con diritto di riscatto. Le parti sono al lavoro, Juric aspetta il rinforzo per aumentare la qualità alle spalle dell’unica punta del suo 3-4-2-1. Anche perché Lukic, possibile candidato come trequartista, continua ad essere provato da mediano insieme a Mandragora: «Qui al Toro ho fatto tutti i ruoli, sono abituato e sono a disposizione del mister» racconta il serbo dal ritiro in Val Gardena. E, nell’anno che verrà, si candida per una stagione da protagonista, dopo qualche rimpianto per i dodici mesi passati.

Ti riferisci al Coronavirus?

«Sì, mi sono contagiato a novembre: è stato sul più bello, ero reduce da tre gol e avevo iniziato alla grande. Poi il Covid mi ha bloccato per due o tre settimane e non sono più riuscito a tornare quello di prima, ora sto lavorando perché punto a una grande stagione a livello di squadra e personale».

Sarà il tuo quinto anno in granata.

«E qui mi sento a casa: non leggo i giornali e non so delle voci di mercato (si parlava di Crystal Palace e Cska Mosca, ndr), io penso solo a lavorare e a fare bene. Sono arrivato che ero un ragazzino di 19 anni e adesso sono maturato molto, ho capito il calcio italiano e mi sono reso conto che è molto più difficile rispetto a quello serbo. Da me stesso mi aspetto ancora più gol e più assist, vogliamo regalare un bel Toro ai tifosi perché se lo meritano».

Com’è stato l’impatto con Juric?

«Ha parlato a quattrocchi con me e con tutti i miei compagni, ma ciò che ci siamo detti rimane tra di noi. Dal primo giorno ha portato subito grande entusiasmo ed energia, si vede già la sua mano e vuole che attacchiamo e difendiamo di squadra ma sempre usando il cervello: è l’allenatore giusto, anche i miei compagni di nazionale che lo hanno avuto tra Genoa e Verona mi hanno confermato che è un grande tecnico. Ha grande esperienza e dobbiamo seguirlo: il nostro compito è stare zitti, lavorare e fare ciò che ci dice».