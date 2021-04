Toro-Juve, le reazioni. Cuadrado rompe il silenzio: “Rialziamoci”; i granata caricano: “Punto che ci sta stretto”

Proseguono i commenti e le reazioni di giocatori e tifosi dopo il derby della Mole tra Torino e Juventus, giocato ieri e finito 2-2.

JUVE, CUADRADO: “RIALZIAMOCI”

A rompere il silenzio in casa Juve è stato Juan Cuadrado. Momento non facile per i bianconeri, che sono scivolati al quarto posto, a pari punti con il Napoli (prossimo avversario): “Non era il risultato che volevamo – sottolinea il colombiano -. Ora dobbiamo rialzarci e rimanere uniti, fino alla fine: forza Juve”.

TORO, MANDRAGORA: “PUNTO CHE CI STA STRETTO”

Carica l’ambiente, invece, Rolando Mandragora, centrocampista granata: “Emozioni indescrivibili nel derby, ma il punto ci sta stretto – ha scritto il numero 38 su Instagram -. La strada è quella giusta, forza Toro!”.

TORO, IZZO: “PECCATO NON AVER VINTO”

Dello stesso parere anche Armando Izzo, difensore: “Peccato non aver vinto, volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi – scrive -. Questo è lo spirito del vero Toro, adesso diamo continuità e su questa strada conquistiamo la salvezza”.