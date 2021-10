Toro, Juric su Belotti: “A gennaio resta, a fine campionato si vedrà”

Il Torino vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria casalinga contro il Genoa. I granata sono attesi dalla trasferta di San Siro: avversario il Milan, capolista insieme al Napoli.

JURIC: “BELOTTI RESTA FINO A GIUGNO, POI DECIDEREMO”

Mister Ivan Juric ha parlato dell’incontro in conferenza stampa. Argomento caldo, come ormai da mesi a questa parte, è il contratto di Andrea Belotti, in scadenza a giugno e che l’attaccante non sembra intenzionato a prolungare: “A gennaio resta. Mi auguro faccia bene, poi a fine stagione ci guarderemo negli occhi e sceglierà il suo futuro”. Sulle condizioni del ‘Gallo’, invece, l’allenatore ha detto: “E’ entrato bene con Napoli e Genoa, il suo recupero sta procedendo bene ma bisogna stare attenti”.

“MILAN COMPLETO, NOI DOBBIAMO ESSERE PIU’ CONCRETI”

Il turno infrasettimanale riserva una sfida difficile: “Il Milan è una squadra completa, con tanti giocatori moderni. Dobbiamo affrontarla con lo stesso spirito visto contro Napoli e Juve, ma bisognerà essere più concreti e servirà anche un pizzico di fortuna in più per fare risultato”. In cosa deve migliorare questo Toro? “Tecnicamente e nei movimenti, dobbiamo essere più fluidi. Si migliora in allenamento, poi vedremo con il tempo se ce la faremo a collegare aggressività e gioco”.

I GIOCATORI E IL MERCATO: “FATTO CON POCO CORAGGIO”

Juric ha poi parlato delle condizioni e del momento dei suoi giocatori in vista dell’impegno di domani: “Turnover? Scelgo chi sta meglio. Praet è da valutare, deve recuperare due anni fatti non al massimo per via dei problemi fisici. Lukic? Ha doti giuste anche se è un poco discontinuo. Sta crescendo ma deve migliorare. Pobega è un tuttocampista, tosto e vince contrasti. Deve velocizzare la trasmissione della palla. Brekalo? Un’opportunità di mercato, siamo contenti fino ad ora”. A proposito di mercato, il tecnico granata non si è nascosto in conferenza: “E’ una grandissima occasione per noi, visto che quello estivo è stato fatto senza coraggio. Dobbiamo mettercene molto di più”.