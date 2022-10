Toro, Juric: “Siamo concentrati e sul pezzo, derby che vogliamo vincere”

Meno uno al derby della Mole. E’ già vigilia della stracittadina torinese che si giocherà domani, alle ore 18, tra Toro e Juve allo stadio Olimpico Grande Torino. Ivan Juric, tecnico dei granata, ha parlato della gara in conferenza stampa.

SULLE SENSAZIONI PRE-DERBY

“La squadra l’ho vista concentrata e sul pezzo. Ci teniamo a fare una grande partita, quest’anno cercheremo di vincere. L’anno scorso abbiamo sfiorato il successo, ora lo vogliamo trovare. Siamo concentrati sul momento, domani dobbiamo fare una grande partita”.

SULLA JUVENTUS

“Non so se la sconfitta contro il Maccabi sia buona o no per noi, spesso l’ambiente riesce a compattarsi in queste situazioni. Ci sono giocatori che non hanno reso, ma nelle partite precedenti è stato diverso. Stanno alternando cose buone a cose non buone, noi proveremo a metterli in difficoltà con il nostro gioco”.

SUL PARI CON L’EMPOLI

“E’ stata una partita da esserne orgogliosi, fatta bene su tutto e dove è mancato solo il gol. Dobbiamo chiederci come mai ci sia questo trend negativo sulle reti segnate. Con l’Empoli è stata una gara dominata, dispiace non aver vinto perché non sarai sempre così brillante. Non deve esserci frustrazione, anche se un po’ ci sta, ma non deve rimanere per troppo tempo. Loro non hanno mai tirato in porta e noi li temevamo perché avevano messo tutti in difficoltà”.

SUGLI ASSENTI

“Sanabria e Pellegri non ci sono. Pellegri ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio e che lo blocca. Sanabria un leggero affaticamento, non si è allenato e la vedo dura per domani. Ricci ha avuto 40 di febbre, sta prendendo antibiotici. Ora pensiamo a come giocare, davanti c’è Karamoh che è entrato bene l’ultima volta”.

SU SCHUURS

“Siamo soddisfatti di quello che sta facendo, ha fatto passi in avanti a livello difensivo. Domani è una grande prova, vedremo come farà. Ma è un ragazzo sveglio”.

SULL’EX BREMER

“Sono felice per lui, è un top. Ora guadagna molto di più, gioca la Champions. Domani dovremo fare movimento, se stai vicino ti mangia. La Juve è stata una scelta giusta per la sua carriera”.