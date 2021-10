Toro, Juric: “Mercato? Spero che Cairo mi ascolti, in estate non l’ha fatto”

Dopo tante buone prestazioni ma pochi punti, il Toro di Ivan Juric è chiamato a fare risultati. Prossimo avversario dei granata sarà la Sampdoria, domani sera ospite all’Olimpico Grande Torino.

JURIC: “PARTITA TOSTA, MA SQUADRA IN CRESCITA”

Il tecnico dei granata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro: “Sarà una partita difficilissima, la Samp viene da un grande campionato e in più hanno un Caputo in gran forma. Siamo stanchi, domani sarà tosta anche per questo. La squadra è in crescita, ma non dobbiamo fare tre passi in avanti e poi tornare indietro. E’ un peccato che manchino punti, le nostre prestazioni sono superiori e un po’ ci sta girando male. Ma la strada è lunga e non risolveremo i nostri problemi così presto”.

“MERCATO? SPERO CHE CAIRO MI ASCOLTI”

Il croato non ha risparmiato qualche critica all’operato della dirigenza nel mercato estivo: “Dobbiamo fare e acquisire credibilità, poi mi auguro che il presidente Cairo mi ascolti di più rispetto all’estate, perché quest’anno non è successo. A gennaio avremo anche la Coppa d’Africa, serviranno rinforzi. Ma non abbiamo ancora affrontato l’argomento”. Una battuta anche sul caso Belotti: “E’ un ragazzo pulito, bisogna rispettarlo. Dopo tanti anni al Toro ha detto di voler valutare meglio come proseguire la carriera, ha rifiutato tantissimi soldi e io gli credo fortemente”.

“IL FILA? NON E’ IL MASSIMO, LE VELE BRUTTISSIME”

Juric ha infine risposto anche ad una domanda sulle infrastrutture a disposizione della squadra, a partire dal campo di allenamento del Filadelfia: “Non è un bel centro sportivo. E le vele sono bruttissime, capisco la gente che si lamenta. Ma nel complesso bisogna adattarsi: speriamo di renderlo migliore, ma serve che Cairo creda nel nostro progetto e ci dia fiducia. Lo staff? Mi piace molto, ci troviamo bene insieme e stiamo cercando di alzare il livello con medici ed un nutrizionista”.