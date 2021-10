Toro, Juric: “Contro Napoli serve partita al top. Belotti ci sarà”

Ivan Juric torna al “Maradona”, questa volta da allenatore del Toro. Il sogno resta lo stesso: interrompere la corsa del Napoli, primo con sette vittorie su sette in campionato.

“SERVE PARTITA AL TOP”

Il tecnico croato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, previsto domani alle 18. “Giochiamo contro una squadra che ha alzato il livello, servirà una partita al top. Mi dispiace solo per le assenze: è stato difficile lavorare con i giocatori in nazionale, non ho avuto mai la squadra al completo. Bisogna pensare in futuro come organizzarsi meglio per queste situazioni”.

“IL DERBY? GIOCHIAMO BENE MA SIAMO SFORTUNATI”

L’allenatore dei granata è tornato anche a parlare della sconfitta contro la Juventus in quello che fu ultimo incontro del Toro prima della sosta: “Di recente stiamo fornendo ottime prestazioni, ma a volte è girato storto. Sono soddisfatto delle prestazioni, sento grande partecipazione con questa squadra anche da parte dei tifosi. E’ una cosa bella, sia per noi che per i ragazzi che scendono in campo. Ora siamo concentrati sulle prossime partite”.

“BELOTTI STA BENE, PRAET OUT”

Juric ha poi parlato anche delle condizioni di alcuni dei giocatori, compreso capitan Belotti: “Il Gallo sta bene, sta migliorando gradualmente e può già dare il suo contributo. Ha comunque bisogno di tempo per ritrovare la sua piena forma. Anche Zaza e Linetty saranno disponibili, mentre Praet spero di riaverlo dalla prossima. Rincon e Sanabria torneranno tardi, saranno da valutare”.