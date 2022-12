Toro in forma campionato: 4-1 al Monza in amichevole

Risposte confortanti per Juric dall’amichevole contro il Monza e non soltanto per il roboante 4-1 con cui il Toro si è aggiudicato il match dell’U-Power Stadium. I granata sono apparsi già in forma campionato, pronti a rituffarsi in clima serie A: mercoledì 4 c’è la sfida contro il Verona.

Torino in campo col 3-4-2-1, con Miranchuk e Radonjic alle spalle di Sanabria. Il risultato si sblocca al 25′, complice un clamoroso autogol di Marlon che beffa il proprio portiere Di Gregorio. Al 37′ il raddoppio, autore Vojvoda che strappa gli applausi dei supporter granata al seguito.

Nella ripresa fioccano i cambi, entra pure Vlasic e in due minuti il serbo, tra il 21′ e il 23′, si scatena firmando prima la terza e poi la quarta marcatura per i suoi. Al Monza rimane la soddisfazione del gol della bandiera realizzato da Caprari su rigore al 29′.