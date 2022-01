Toro, il Tar del Piemonte sospende la quarantena: in campo con la Fiorentina

Fine della quarantena per i giocatori del Toro, lo ha stabilito il Tar del Piemonte a cui si è rivolto la Lega di Serie A contro la decisione dell’Asl di tenere il Toro in isolamento fino a tutta la giornata di domani. La partita tra i granata e la Fiorentina, a questo punto, si giocherà.

Da stabilire quando: domani alle 14.30, come da calendario, oppure lunedì alle 18.30, come auspicato da Juric e dalla società, in modo da offrire una giornata in più al gruppo, falcidiato dalle assenze, per preparare la partita. Lo stabilirà l’assemblea della Lega Serie A, convocata d’urgenza in videoconferenza per le 15.30 per pronunciarsi anche sull’invito del premier Draghi a giocare a porte chiuse per qualche turno, per non stoppare il campionato.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, l’ordinanza dell’Asl Città di Torino “è illegittima per violazione dell’art. 2 del decreto Draghi del 30 dicembre, che prevede – al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative – che la misura della quarantena non si applichi a chi ha completato il ciclo vaccinale (o è guarito) da meno di 120 giorni e a chi ha già effettuato la dose booster. Con la circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 si è stabilito che con specifico riferimento alle attività sportive, i gruppi squadra venuti a contatto con positivi possano essere posti «in bolla» e possano così svolgersi regolarmente allenamenti e partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di ulteriori test nel giorno della gara”.