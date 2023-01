Toro, frenata Vagnati: «Mercato? Valutiamo»

Nemmeno per Firenze il tecnico Ivan Juric potrà contare su qualche rinforzo, non sarà nemmeno questa la settimana buona per vedere qualche volto nuovo al Filadelfia. «Stiamo valutando varie situazioni, siamo in una fase di riflessione generale» ha dichiarato il direttore tecnico Davide Vagnati. Dunque, salvo clamorose accelerate, a sentire l’uomo mercato granata non sono previste novità a stretto giro di posta. «Anche per l’operazione con il Verona stiamo facendo le nostre valutazioni» ha precisato sul doppio colpo Hien–Ilic che, almeno per il momento, sembra in stand-by. Il dt ha provato a tracciare la strada per Shomurodov, «Si è fatto il punto della situazione, con Tiago c’è un ottimo rapporto e si sta valutando con grande serenità e vediamo cosa succede nei prossimi giorni o settimane – commenta sulla trattativa con la Roma per l’attaccante uzbeko – e non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni compresa quella di Eldor: noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto». Tutto fermo, dunque, con il dirigente giallorosso che è stato decisamente più tranchant: «Con il Toro non c’è nessun accordo per Shomurodov» le parole del portoghese dopo l’incontro con Vagnati avvenuto a Milano. Queste le parole dei diretti interessati, poi ci sono le indiscrezioni: la Lazio ha perso Immobile per circa un mese ed è alla disperata ricerca di un attaccante, con Sanabria sempre sulla lista del direttore sportivo Tare. Il paraguayano non è il profilo preferito del tecnico Sarri, ma in mancanza di alternative si potrebbe tentare l’affondo per il granata. A quel punto, da via Arcivescovado tornerebbero all’assalto della Roma in una formula che appare fin troppo semplice: se esce Sanabria, può davvero entrare Shomurodov, con Pellegri agli ultimi giorni di lavoro differenziato prima del rientro in gruppo.

Per il momento, però, Juric rimane con il cerino in mano, ancora senza rinforzi quando ormai mancano meno di due settimane al gong del mercato, con lo stop fissato per il 31 gennaio. E per la trasferta di sabato sera al “Franchi” di Firenze si ritroverà con i soli Linetty e Ricci a disposizione per il centrocampo, oltre all’eroe di San Siro Adopo e al rientrante Ilkhan. Ma è davvero troppo poco per ambire al tanto agognato salto di qualità.