Toro, finalmente Ricci. Izzo-Zaza, ancora 48h

Meno di 48 ore al gong finale del calciomercato. Seda una parte il direttore tecnico granata Davide Vagnati proverà a mettere a segno ancora un paio di colpi, dall’altra, invece, ci sono ancora da piazzare gli esuberi. Dopo aver trovato una sistemazione a Rincon, Verdi e a Baselli, le ultime ore del calciomercato di riparazione di gennaio, serviranno a trovare squadra a Izzo e Zaza. Quattro partite e 115 minuti giocati in campionato per il difensore campano. Otto spezzoni di partita, invece, per l’attaccante di Polidoro che è sceso in campo, in tutto, 145 minuti. Ad ostacolarne la cessione, sono gli ingaggi monstre che i due calciatori percepiscono. Izzo, infatti, ha un contratto da 1,7 milioni a stagione con il Toro fino al 2024. Duecentomila euro in meno, invece, per Simone Zaza che guadagna 1,5 milioni di euro a stagione ed ha firmato un contratto con la società di via dell’Arcivescovado fino al 2023. Le proposte, per i due, non mancano ma difficilmente vorranno privarsi di ingaggi del genere. Per Izzo, il Toro ha già trovato una sistemazione, ovvero la Salernitana. Ma pero il calciatore non ne vuole sapere di cambiare aria. Restano alla finestra Cagliari e Udinese che avevano già cercato il calciatore nei giorni scorsi. Di difficile sistemazioni anche Simone Zaza: l’ex Juve piaceva a Genoa e a Maiorca ma entrambe le squadre si sono sistemate. Se resterà granata, però, con l’arrivo di Pietro Pellegri in avanti, Zaza avrà sempre meno spazio a disposizione.

Dalle uscite alle entrate: ieri, finalmente, è stato il giorno di Samuele Ricci in granata. Il 20enne centrocampista talento di Pontedera, infatti, ha svolto ieri pomeriggio le visite mediche al Centro di Medicina dello Sport dove è arrivato accompagnato dal team manager Marco Pellegri. Già definiti nei giorni scorsi i dettagli dell’affare con l’Empoli, nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale del Toro. Ricci sarà a tutti gli effetti granata.