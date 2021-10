Toro, esame superato: difesa ok con le big

Il risultato è stato ancora una volta negativo ma comunque sia la difesa ha superato il crash test anche contro il Milan, il lavoro di Ivan Juric sulla fase di non possesso continua a dare risultati eccellenti. Appena due le conclusioni in porta concesse ai rossoneri, uno dei dati peggiori della squadra di Stefano Pioli in tutta la stagione, e un baricentro piuttosto alto, così da difendere il più lontano possibile dalla propria porta. Così il Toro ha reso minimi i rischi corsi contro la capolista, confermando quanto di buono mostrato anche nelle sfide alle altre big del campionato. Dall’Atalanta alla Lazio, passando per Juventus e Napoli, i granata hanno sempre dimostrato coraggio e solidità, provando ad andare all’attacco e concedendo il minimo indispensabile. In tutte le occasioni, però, molto spesso il risultato non è andato di pari passo con le prestazioni: un solo pareggio, in extremis contro i biancocelesti, e solo sconfitte, così la classifica è molto più brutta di quanto non sembrerebbe guardando le partite dei ragazzi di Juric. E i meriti dell’allenatore si allargano se si valutano i terzetti arretrati lanciati in questo primo quarto di campionato. Là dietro, hanno già giocato tutti gli effettivi compreso Armando Izzo, anche se le due apparizioni risalgono alle prime due giornate.

E tutti hanno dato risposte importanti: il pacchetto titolare è formato da Koffi Djidji, Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez, ma anche i giovanissimi David Zima e Alessandro Buongiorno hanno dimostrato di poter meritare spazio e fiducia. E difatti il tecnico, quando ne ha avuto l’occasione, li ha fatti girare, con il ceco protagonista tra Salernitana e derby e il canterano che nelle ultimissime partite ha superato lo svizzero. Chiunque giochi davanti a Vanja Milinkovic-Savic non permette all’avversario di trovare la conclusione in porta: il serbo, infatti, è il portiere con meno parate di tutta la serie A, appena 18 in totale, che vogliono dire meno di due a partita.

Un dato su cui riflettere e dal quale ripartire, cercando di diventare più pericolosi in zona offensiva. Il Toro, infatti, ha dato risposte importanti nella fase di non possesso, ma adesso per tentare il decollo deve provare ad aumentare il proprio indice di pericolosità in attacco. Le sfide contro Sampdoria e Spezia, in questo senso, saranno fondamentali per ritrovare la verve offensiva.