Toro, è un Gallo all’arrabbiata per l’ultimo derby della Mole

Che sia dalla panchina o dal primo minuto, Andrea Belotti ci sarà contro la Juventus. Sabato c’è stato il suo rientro, il Gallo ha risposto “presente”: gol alla seconda occasione avuta, poi il Var e l’arbitro Giua hanno deciso di cancellare il 2-2 con il Venezia. Al capitano granata sono rimaste rabbia e incredulità, oltre a una voglia di matta di riprovarci già venerdì sera all’Allianz Stadium. E durante tutta la settimana proverà a mettere in difficoltà Ivan Juric, costretto negli ultimi due mesi e mezzo a poter puntare sempre e solo su Sanabria. Lo staff medico valuterà le condizioni di Belotti, oltre a cercare di capire con più precisione possibile quanti minuti possa garantire al top, e poi si prenderanno le decisioni. Al Filadelfia si proverà la staffetta, il Gallo proverà ad aumentare ulteriormente i carichi per capire se la coscia destra è totalmente guarita dopo la brutta lesione di secondo grado dello scorso novembre. Le motivazioni per l’attaccante sono al massimo, anche perché potrebbe essere il suo ultimo derby della Mole: le trattative per il prolungamento di un contratto in scadenza a giugno non sono andate avanti, nonostante qualche apertura e segnale di ottimismo da parte del club di via Arcivescovado nelle ultimissime settimane. Si vedrà a fine anno, anche perché adesso anche lo stesso Belotti deve dare delle risposte sul campo al Toro o a chi deciderà di puntare su di lui: 13 gol nella scorsa stagione in 35 apparizioni, oggi è fermo a due in dieci gettoni. Intanto, Pobega si è sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura delle ossa nasali rimediata nella sfida contro il Venezia. «Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva» spiega il Torino. Pobega sarà regolarmente a disposizione in vista del derby di venerdì contro la Juventus, ma nelle gerarchie partirà dietro a Lukic e Mandragora, al rientro dopo il turno di squalifica.