Toro e la coop del gol: all’appello mancano i difensori e i mediani

La squadra di Ivan Juric, in quanto gol segnati in questo avvio di campionato, è decisamente in media con le altre squadre di Serie A. Finora sono state sette le reti siglate dai granata. Tre gol messi a segno da Nikola Vlasic, due le reti messe a segno da Tonny Sanabria, uno di Miranchuk e uno da Radonjic. Tutte reti firmate da attaccanti, da calciatori facenti parte del reparto avanzato.

Le squadre di Ivan Juric, da sempre, non vivono con i gol di capocannonieri unici, in stile Ciro Immobile per intenderci. Nei due anni di Verona i due calciatori più prolifici a disposizione del tecnico croato furono nella prima stagione Di Carmine con otto gol e l’anno seguente Barak, con sette reti. Guardando in casa granata, invece, il Toro dello scorso ha visto Andrea Belotti – nonostante la stagione travagliata, condizionata dagli infortuni – “primeggiare” con 8 gol messi a segno. Magro bottino, se si pensa alle performance degli anni precedenti del Gallo. Dietro di lui Brekalo, Sanabria e tanti altri. Una vera e propria cooperativa del gol – come era stata ribattezzata a più riprese – quella a disposizione dell’allenatore di Spalato. Dodici sono stati infatti i calciatori andati a segno il campionato scorso. Da Bremer (3), a Lukic (5), a Mandragora (1), a Pobega, solo per fare alcuni nomi. È proprio in questa direzione – consapevole che con questo tipo di gioco difficilmente ci sarà un bomber unico -che sta lavorando in questi giorni Ivan Juric. Il tecnico, infatti, è la disperata ricerca di uno o più gol dagli altri reparti. Oltre a quelli dei trequartisti e di Sanabria infatti, servono anche le reti dei centrocampisti e dei difensori, e perché no anche degli esterni, in particolar modo – solo per fare un nome – Singo, autore lo scorso anno di tre reti grazie agli inserimenti sulla fascia. A provare a dare man forte, ci saranno due pedine in più a disposizione di Juric: da ieri, infatti, sono tornati a lavorare in gruppo Ricci e Vojvoda. La tribù dei piedi buoni aumenta. Ora urgono gol, a partire da domenica (arbitra Fourneau) con l’Empoli.